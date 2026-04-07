毎日のヘアケアをもっと楽しくしたい方に♡エッセンシャルから、ディズニーキャラクターとコラボした限定デザインが登場しました。ブランド誕生50周年を記念した特別企画で、可愛さと機能性を兼ね備えたラインナップに。使うたびに気分が上がるボトルで、いつものケア時間をもっとときめくひとときに変えてみてください♪ 見て楽しい限定デザイン 今回のディズニーデザインは「ミッキー＆フレン