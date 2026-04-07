群馬・高崎市で6日、老舗豆腐店が全焼しました。近所の人：煙がもうバンバン出ていて、しばらくしたら火がバンバン出てきて。6日午後4時前、高崎市末広町で創業60年以上の老舗豆腐店から火が出て約2時間後に消し止められました。店は定休日でけが人はいませんでした。警察が詳しい出火原因を調べています。