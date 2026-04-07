キューバの首都ハバナを訪れた米民主党のジャヤパル議員（右）とジャクソン議員＝4日（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】キューバのディアスカネル大統領は6日、X（旧ツイッター）で、同国を訪れた米野党民主党の下院議員2人と面会したと発表した。面会の日付は不明。ディアスカネル氏は「米国との対話を維持し、解決策を見つけたいという政府の考え」を伝えたと明らかにした。ロイター通信によると、トランプ米政権がキュー