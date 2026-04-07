メッツは外野手のフアン・ソト（27）を右ふくらはぎの肉離れにより10日間の負傷者リスト（IL）に登録したと発表した。この措置は4月4日にさかのぼって適用される。また、復帰までの目安は2〜3週間とされている。これに伴い、内野手のロンニー・マウリシオがトリプルAシラキュースから昇格した。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。ソトは3日（日本時間4日）の試合で右ふくらはぎの違和感を訴えて途中交