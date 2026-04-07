プロ野球・ロッテのサブロー監督が、種市篤暉投手の1軍復帰について語りました。侍ジャパンの一員として先日のWBCに出場し、リリーフ起用や連投に応えて躍動した種市投手。その疲労が心配されるため、帰国後は一軍には帯同せず調整を継続しています。3日に行われたファーム・オイシックス戦では今季初実戦。3回をパーフェクトに抑える好投を見せました。サブロー監督は種市投手の1軍登板について「WBCで相当、体的にはダメージきて