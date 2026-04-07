週末、何を食べようかと迷っている時、何か一品欲しい時に利用する「外売（ワイマイ）」は、今や「生活インフラ」となっている。筆者の勤務校の学生寮の前には、学生が頼んだ料理が置かれている。午前の授業中に昼食をプラットフォームで物色している不届きな学生もいる。筆者が留学生だった2001年ごろ、中国人学生は基本的に食堂で食事をしていた。10元（約230円）以内で済んだので、外食は選択肢に入っていなかった。最近の学生