木村拓哉さんの移動車って？歌手で俳優として活躍を続ける木村拓哉さんは、主演作の公開を控えるなか、SNSで日常の様子も発信しています。自身のインスタグラムには移動中の様子を収めた車内ショットが投稿されており、その車両についても関心が向けられています。【画像】超カッコイイ！ 「木村拓哉」×国産「“高級”ミニバン」の姿を画像で見る！投稿された車内ショットを確認すると、天井の形状やシートの質感から、レク