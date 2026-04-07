昨季オフに巨人からポスティングシステムを使ってブルージェイズに移籍した岡本和真。デビューから6試合連続安打を放つなど、まずは順当な滑り出しを見せた。自慢の長打力もしっかり発揮している。開幕3戦目から2試合連続で本塁打が飛び出し、日米通算250本塁打を達成。長距離砲としての期待に応えている。一方で、長打以上に目立っているのが三振の数だ。ここまでチーム全9試合に出場し、喫した三振はなんと17個。1試合あた