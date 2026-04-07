（左から）三井住友カード（NL）、三菱UFJカード、JCBカード S食料品や飲食チェーン、JR東日本の鉄道運賃などなど、日常生活の全方位で大幅値上げがスタート。そんな超級インフレをポイント還元で乗り切れる、最強クレカ＆活用テクを紹介します！【画像】注目の“日常生活最強クレカ”【加熱式たばこ製品の値上げにも対応！】今年2月、「ビッグマック」が480円から500円に値上げされ、ついにマクドナルドの通常商品が500円台に突入