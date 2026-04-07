SKE48の野村実代（23）が、デビュー10周年を記念した1st写真集『美しい方程式』を6月15日に発売することが決定し、表紙と帯コメントが公開された。これまでグラビア活動をほとんど行ってこなかった野村にとって、初の本格的な写真集となる。【写真】ポニーテールがかわいい！ビーチで振り向く野村実代野村は2016年10月に8期生として加入し、現在23歳。節目となる今回の作品では、大人びた表情に加え、これまであまり見せてこな