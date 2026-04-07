気象庁は6日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 4月12日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。 関東甲信、東海、北陸、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美、沖縄では高温に注意が必要です。 関東甲信地方は？（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、山梨県） ４月１２日頃から かなりの高温 かなりの高温の基準：５