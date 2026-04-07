鹿児島県の企業倒産、負債は増加 「年間100件ペース」イラン情勢も今後影響か 帝国データバンク鹿児島支店は、2026年3月の鹿児島県内の企業倒産集計を発表しました。倒産件数は7件と前の月から減って落ち着いた水準に見えるものの、負債総額は9億2100万円と増加に転じています。「年間100件ペース」で推移しており 、物価高や中東情勢の影響など、先行きには厳しい見方が示されています。件数は減少、しかし1件