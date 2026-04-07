上西 怜が、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！ 上西 怜 ©惠原祐二／集英社 【プロフィール】上西 怜（じょうにし・れい）2001年5月28日生まれ滋賀県出身身長154cm血液型＝A型ニックネーム＝れーちゃん2016年、NMB48に5期生として加入。22年リリースの『恋と愛のその間には』で自身初となるセンターを務め、25年4月にグル