春の全国交通安全運動が始まり、交通事故死亡者数が全国ワーストの愛知でも出発式が行われました。 【写真を見る】愛知 ことしの交通事故死亡者43人で“全国ワースト” ｢自転車の青切符｣などルール徹底呼びかけ ｢春の全国交通安全運動｣ 県庁舎前での出発式には、大村秀章知事や地元の幼稚園の園児ら約30人が参加しました。今月から自転車の青切符制度が始まったほか、慣れない通勤・通学ルートでの事故