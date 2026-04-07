世界のトップ選手が集うカーリングのプロリーグ『ロックリーグ』が日本時間7日、カナダで開幕。五輪2大会連続メダリストの元日本代表の吉田知那美（34）がアジア代表チーム『タイフーン』のキャプテンとして参戦し、2勝1敗で開幕戦を白星で飾った。試合は男子4人制、女子4人制、混合ダブルスの3試合が同時に行われる団体戦で、2勝したチームが勝利となる。吉田は女子4人制のサードで出場し、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲