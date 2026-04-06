ビスポークテーラー 水野隆守が手掛ける既製服ブランド「ヒダル（Hidale）」が、2026年秋冬シーズンで本格始動する。【画像をもっと見る】水野は、高校卒業後にアメリカ・ニューヨークでファインアートを学び、帰国後に文化服装学院へ入学。卒業後、日本有数のビスポークテーラー「テーラー＆カッター（TAILOR & CUTTER）」の有田一成に8年間師事し、2015年に自身のアトリエ「コンパニエ ヴァン ヴェール（Companie v