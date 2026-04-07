本日4月7日（火）よる7時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「春満開！さんま御殿!! 最強2世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭」3時間スペシャル。1組目「最強2世の親子参観」には、サッカー日本代表・森保一監督の3人の息子たちが初登場。現在サッカー系YouTuberとして活動している彼らに明石家さんまは「日本代表になりたいとかなかった？」「お父さんに『サッカー教えてほしい』とは言わなかったの？」など興味