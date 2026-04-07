この記事をまとめると ■日本ではBEVの印象が強い中国車だが海外市場に目を向けると事情は異なる ■東南アジアなどディーゼルやHEVが主力となる市場も多い ■地域ニーズに応じた柔軟な戦略こそ中国勢の強みとなっている 市場ごとに変わる現実的な選択 日本で中国車といえばBYDがメキメキと知名度をあげている。最近PHEVを新たに日本にも導入したものの、ラインアップのほとんどはBEVとなっている。中国国内ではBEVとPHEVを合わせ