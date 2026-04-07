スピードスケートの郄木美帆選手が6日、引退会見に臨みました。郄木選手は、2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックで3つの銅メダルを獲得。3大会連続3つのメダルなど、オリンピックでは通算10個のメダルを獲得。大会後に引退を決断しました。オリンピック4大会を戦い抜いた31歳は、「現役を退くことにさみしい気持ちやぽっかり穴があくということを感じていない。私のこれからの人生に、ともに歩んできたスピードス