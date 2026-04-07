プロ野球解説者の赤星憲広氏がセ・リーグの今季順位を予想。1位には昨季覇者の古巣・阪神を挙げました。赤星氏は『どこよりも遅い順位予想』として、開幕から3カード終えたタイミングでセ・リーグの今季順位予想を発表。1位阪神、2位巨人、3位中日、4位DeNA、5位広島、6位ヤクルトとしました。ここまで7勝1敗で首位を快走するヤクルトを6位とした赤星氏。「失敗したと思っています」と苦笑いしました。3位には中日。戦力分析では2