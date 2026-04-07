漫画家・押見修造の衝撃作『惡の華』（講談社）が連続ドラマ化される。主人公・春日高男を演じるのは、恋愛リアリティショーのMCや映画『ヒグマ!!』でホスト＆闇バイト役に挑むなど、新境地を見せている俳優・鈴木福。そして彼の運命を大きく揺さぶる少女・仲村佐和を演じるのは、独自の存在感で音楽シーンから俳優業まで活躍の場を広げる、あのだ。初共演で向き合ったのは、好きな同級生の体操着を春日が盗み、仲村がそれを目撃