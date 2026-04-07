日向坂46の藤嶌果歩が6日、自身のブログを更新。17thシングル「Kind of love」でセンターを務めることへの思いを明かした。【写真】日向坂46「7回目のひな誕祭」17thシングルフォーメーション＆パフォーマンスをサプライズ披露藤嶌は「昨夜行われた7回目のひな誕祭ダブルアンコールにて17thシングルのフォメーション発表と初披露がありました！」と報告し、「そして今作『Kind of love』のセンターを務めさせて頂きます」と