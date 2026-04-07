◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）第８６回桜花賞・Ｇ１は１２日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。阪神ＪＦを制した２歳女王のスターアニスは４か月ぶりの実戦となるが、高野友和調教師（５０）＝栗東＝は「アスリートの部類ですね」と手応え十分。中野達哉記者の「超ブル診断〜ステップレース編〜」でも、その２歳Ｇ１はＡ評価。同馬も最高評価の「Ｇ」に近いＡ評価となった。