米大リーグが６日（日本時間７日）、先週（現地３月３０日から４月５日）の週間ＭＶＰを発表。ア・リーグはアストロズのヨルダン・アルバレス外野手、ナ・リーグはドジャースのアンディ・パヘス外野手が選出された。アルバレスは通算４度目の受賞。先週は３本塁打を含め１７打数８安打８打点をマークし打率は４割１分７厘。パヘスは２度目。５試合連続マルチ安打を含め２４打数１４安打の打率５割８分３厘の猛打。２二塁打、２