『大人も知らない みのまわりの謎大全』（ネルノダイスキ 著）人間の姿形に変身した異星人の少年2人が地球にやって来る。辿り着いたのは観光地でも何でもない日本の「ふつうの街」。だが彼らにとっては謎だらけの場所。道路の標識、マンホール、擁壁、川の中州。2人が「何だこれは！」と目を見開いて驚いていると、詳しい人物が現れてあれやこれやと教えてくれる――。漫画家・イラストレーターの著者が制作に5年を費やし