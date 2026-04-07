結局「最後までちゃんと見た」朝ドラは『虎に翼』だけだ……。『ばけばけ』はあまりの話の進まなさに挫折した。ヘブン先生には未だに魅力を感じないし。そんな今、『虎つば』のスピンオフドラマが放映された。『山田轟法律事務所』です。あの「男装の弁護士・山田よね」が主人公。よねさん人気あったもんね。私はずーっと「どんなに人気があっても（人気があればあるほど）スピンオフはやめとけ」と言っている。スピンオフド