〈【28分で700億円】ライブドア奇襲当日のニッポン放送、社内パニックの全記録「ジャンジャン！である」〉から続くライブドアによる買収攻勢に対し、ニッポン放送の亀渕昭信社長（当時）は、企業防衛のため「自社の業績をわざと悪く見せる」という禁断の焦土作戦を検討していた。社外取締役からの猛反発、そして重くのしかかる高裁敗訴の現実。会社と社員を守るために「バカ」を演じ続けた、サラリーマン社長の極秘日記。（『狙