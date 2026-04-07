〈「社長はバカだ…」ライブドア買収を防ぐ狂気の奇策“抱きつき自爆テロ”と、高裁敗訴の絶望〉から続く泥沼化したライブドアによる買収騒動は2005年4月、フジテレビとの劇的な和解で幕を閉じる。会見に先立ち、両陣営のトップが集結した極秘の部屋。体調不良で点滴を打った日枝久会長に対し、敗軍の将であるはずの堀江貴文社長が突如、夢を語り出した。極秘日記が明かす、歴史的決着の裏側のあまりに滑稽な真実。（『狙われた