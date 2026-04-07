きょうは、東日本や北日本にも雨の範囲が広がるでしょう。午前中は沖縄を中心に激しい雨の降る所もありそうです。日中の気温は、きのうより大幅に低い所もあり、次第に冷たい北風も強まってきます。服装選びや体調管理にお気をつけください。【日中は関東も雨西日本は回復へ】西日本や東海は午前中を中心に雨が降りやすく、沖縄では激しい雨の降る所もあるでしょう。日中は関東にも雨雲が広がってきて、伊豆諸島には活発な雨雲が