実は湾岸戦争以来の損害だったイラン攻撃を行っていたアメリカ中央軍のA-10「サンダーボルトII」が攻撃を受け撃墜されたと、複数のアメリカメディアが報じました。【動画】た、確かにそれっぽい機影…これが、イランが公開したA-10撃墜動画ですA-10が撃墜されたのは4月3日で、同日に撃墜されたF-15E「ストライクイーグル」の捜索などのため出撃していたとされています。なお、パイロットは脱出したため無事です。イラン側の