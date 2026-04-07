リブ・マックスは、「リブマックスリゾート川俣温泉ANNEX」を4月10日にリブランドオープンする。客室は和美麗15畳と和美麗10畳+広縁の2タイプ全16室を設ける。全室が川沿いに面し、窓から鬼怒川の渓谷を望める。室内には客室アメニティとしてDHCスキンケア用品をそろえた。館内には大浴場と露天風呂を備え、秘湯「川俣温泉」を楽しめる。脱衣所にはReFaのドライヤーを設置した。また本館のリブマックスリゾート川俣温泉の温泉も利