守護神、松山の復帰で上昇気流をつかめるか（C）産経新聞社開幕から10日で2度も悲劇の大逆転を目の当たりにするとは……。これが竜党の偽らざる心境だろう。中日は4月5日のヤクルト戦（神宮）で5-7と逆転負け。中盤まで5-0とリードしていたが、7回に先発・高橋宏斗をはじめとする投手陣が崩れ、1死も取れず7失点を喫してしまった。【動画】広いバンテリンでもこのパワー！ボスラーが豪快アーチを放ったシーン3月27日の開幕戦