広島の森下暢仁投手（２８）が６日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加し、先発する７日・巨人戦（マツダ）に向けて最終調整した。直球の威力に手応えをにじませる右腕は、今季初勝利に向けて大胆に攻めていくことを強調。強気の投球で重量打線に立ち向かう。にこやかな表情が充実度の高さを物語る。あとは結果がついてくるか。登板前日、時折笑顔を見せながらキャッチボールなどを行って汗を流した森下は「とにか