第1次石油危機を受け、トイレットペーパーの買いだめをする人々、1973年10月、大阪の大手スーパーの様子（写真：共同通信社）ホルムズ海峡の封鎖にまで発展したイラン情勢は、なお沈静化への道筋が見えない。原油や石油製品の供給に不安が広がる中、インフレ加速への懸念が高まっている。およそ半世紀前に2度の石油危機が直撃した日本経済は、その経験を生かせるのか。元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説す