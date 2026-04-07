【モデルプレス＝2026/04/07】セブン‐イレブン・ジャパンは、UCC上島珈琲と共同開発した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー アイス R」の発売を4月7日（火）より順次スタートした。気温の上昇に伴い既存のホットに続き、新たにアイスの選択肢を増やした。【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル◆UCC上島珈琲と共同開発「水素焙煎コーヒー」「水素焙煎コーヒー」は、UCC上島珈琲が世界で初めて量産化に成功した「大型