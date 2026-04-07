ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は７日、プロ野球セ・リーグでヤクルトが首位であることを伝えた。ヤクルトは開幕から８試合で７勝１敗の快進撃。昨季は５７勝７９敗で最下位に終わっただけに、「みなさんご存じのようにスワローズは開幕前、ほとんどの解説者が最下位だと予想していました」と総合司会の安住紳一郎アナウンサー。そして今季からチームを率いる池山隆寛監督が「自らが明るくしよう