ものまねタレント・みかんが長女の入学式ショットを公開し、小学校で人気のランドセルの色を明かした。みかんは６日、自身のインスタグラムを更新。「今日は下の娘の入学式でしたやはり（ランドセルの絵文字）はパープル率多いですね笑」と記し、看板横に並んだ家族ショットや、パープルのランドセルを背負った女の子の写真などもアップ。「みんな可愛いし、カッコいいお兄ちゃんも通った同じ小学校なんか久々すぎて準