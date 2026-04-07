突然ですが、「玖」の正式名称知っていますか？答えられたらすごい！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「キューバ」でした！「玖」は、国名の「キューバ」を漢字一文字で表した略記です。日常生活ではほとんど見かけない表現ですが、新聞やニュースの見出し、外交関係の文書などで使われることがあります。この「玖」は、「キューバ」という国名の意味を表しているわけではなく、発音や慣用的な表記に基づいて当てられた