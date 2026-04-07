2026年3月27日、熱海パールスターホテルに誕生した焼肉”舵 KAJI”。オープンを聞きつけ、筆者はさっそく特別なディナーを体験してきました。いただいたのは、神戸牛や米沢牛を一皿ずつ味わう焼肉会席の極みコース。富士山の火山石で丁寧に焼き上げるスタイルは、焼肉のイメージを覆すほどの上質さ。とろけるおいしさとともに、非日常のひとときを堪能できるごほうびディナーです。 熱