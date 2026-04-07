『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」では、結成21年目を迎えたフルーツポンチの村上健志と亘健太郎に密着した。【動画】月収180万→8万へ…コンビ結成21年目“フルポン亘”が語る結成からわずか3年で『爆笑レッドカーペット』などのネタ番組に出演し、瞬く間に人気を博した2人だが、多忙を極める中で関係は徐々に悪化。村上は当時を振り返り、「『お前がダメだからだろう』『お前が頑張れないからだろう』とか…相方に当た