かつて「欧米」という言葉は、単なる地理的な区分を超え、自由民主主義、市場経済、そして法の支配を共有する強固な価値観の共同体を指す同義語であった。第二次世界大戦後の冷戦期から、この概念は大西洋を挟む米国と欧州諸国が一体となって東側陣営に対抗する、いわば「西側諸国」の代名詞として機能してきたのである。【写真】「この感動、日本に住んでるとわかりません」「まだちょっと厚いw」アメリカのコストコで薄切り肉