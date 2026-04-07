不法就労の外国人を雇う事業者の情報を住民から募り、摘発につながれば1万円程度の報奨金を支払う制度を茨城県が作った。地域で働く外国人を住民が監視し、疑いの目を向ける風潮を強めかねない。弊害があり、不法就労の根本的解決にはならない。茨城県内で2025年に不法就労した外国人は約3500人で、4年続けて全国最多だった。九州で最も多い福岡県の40倍近い。7割は農業に従事していた。茨城県は事業者の戸別訪問や啓発、