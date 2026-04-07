日田市医師会立日田准看護学院（三好端学院長）の第53回入学式が4日、大分県日田市清水町の市医師会講堂で行われた。新入生7人と復学者1人の男女計8人が看護職への一歩を踏み出した。少子化の影響などを受けて、学院は2028年3月に閉校する。8人は最後の入学者となる。学院は1974年開校。今年3月までに、1321人を送り出してきた。修業期間は2年で、平日4日間通って看護職の資格取得を目指す。定員は30人だが、2018年度から定員