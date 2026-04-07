働きやすい職場環境づくりで成果を上げている介護事業者に対する大分県の認証制度「ふくふくプレミアム認証」の第1号として、日田市の医療法人「六和会」（渡辺隆太郎理事長）が認定された。役職者だけでなく、常勤職員が16ある「小委員会」に所属しながら業務改善に当たる仕組みや時間外労働時間の少なさなどが評価された。県は、介護人材の確保を支援するため2022年度から「ふくふく認証」をスタートさせ、離職率低下などや