県警察学校（長崎市小江原5丁目）で6日、入校式があり、18〜30歳の112人が警察官や職員として新たなスタートを切った。真新しい制服の新人たちは緊張した面持ちで式に臨み、名前を呼ばれると大声で返事をした。前田勇太本部長は「技術の進展で新たな犯罪や治安課題が生まれている。変化に対応し、先制的に対処していかなければいけない」と訓示した。自衛隊や看護師、メーカー勤務などからの転職者もいる。壱岐市で介護福祉