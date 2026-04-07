熊本県山鹿市は4月から、性的少数者同士のカップルらを公的に認めるパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の運用を始めた。市によると、パートナーシップ制度は県内では熊本、菊池、阿蘇、合志の各市と大津、菊陽、南関の各町に次いで8番目。宣誓カップルの子も対象にするファミリーシップ制度を含めると、合志市、南関町に次ぎ3番目の導入となる。パートナーシップの対象者は18歳以上で、2人のうちいずれかが山鹿市に住