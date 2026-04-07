長崎県佐世保市の離島、高島町の地域おこし協力隊に東京都出身の安藤伊織さん（23）が就任した。2日に市役所であった辞令交付式で、安藤さんは「これまで培ったデザインや表現を使って島おこしに貢献したい」と述べ、張り切っている。安藤さんはデザインの専門学校を卒業後、両親のデザイン事務所で助手として勤務。佐世保を気に入って5年前に移住した両親の元に、夏休みを利用して遊びに来ていた。父親が離島振興を目指す高