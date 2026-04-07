長崎県対馬市島おこし協働隊として着任した大阪府出身の井上裕香さん（57）と地元出身の松村晃紀さん（25）の辞令交付式が1日、市役所であった。岡山県内で看護師をしていた井上さんは、昨年5月〜9月、応援で同市厳原町の高齢者保健施設で勤務。対馬で飼育されてきた在来種「対州馬」の存在を知り、「ホースセラピーができれば」と強く魅力を感じた。対州馬の保存・活用支援を担う。松村さんは東京の大学院を修了。都内の中