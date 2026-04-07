西日本鉄道（福岡市）は6日、海外不動産事業を強化するため、ベトナムに現地法人を設立したと発表した。人口増加と経済成長が続く同国では住宅需要の拡大が見込まれ、収益基盤の強化を目指す。西鉄が海外で展開する現地法人は国際物流事業などがあるが、不動産事業では初めて。