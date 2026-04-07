住宅街などの幅員が狭く中央線のない「生活道路」の法定速度が9月1日から、現行の時速60キロから30キロに引き下がるのを前に、県警などは、ゆめタウン佐賀（佐賀市兵庫北）で広報活動を実施した。県警によると、中央線のない生活道路とは、主に幅員が5・5メートル以下の道路。既に道路標識などで最高速度が指定されている道路ではその速度が適用される。広報活動は3日に行われ、警察官ら約20人が買い物客に対し、引き下げの